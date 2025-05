Elmano e Augusta se solidarizam após morte de presidente da Câmara de Jaguaretama

Uma colisão na BR-116 deixou cinco mortos na tarde dessa quarta-feira, 30 de abril. O acidente aconteceu na altura do km 82 da rodovia, na cidade de Cascavel, Região Metropolitana de Fortaleza. As vítimas que foram a óbito estavam no veículo menor.

O motorista do caminhão chegou a tentar desviar o veículo para o acostamento, mas não conseguiu evitar a colisão.

O carro acabou esmagado entre a frente do caminhão e uma árvore, e as vítimas ficaram presas nas ferragens. Todos os ocupantes morreram ainda no local. Agentes da PRF, do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atuaram na retirada dos corpos. As mortes foram confirmadas pela Perícia Forense do Ceará (Pefoce).