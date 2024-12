Colisão na BR-116 eleva número de mortes em estradas durante o Natal

O número de mortes em rodovias federais, ao longo da semana do feriado de Natal, aumentou cerca 10%, aponta balanço preliminar da Polícia Rodoviária Federal (PRF), divulgado nesta quinta-feira (26). Foram registrados 165 óbitos, entre os dias 20 e 25 de dezembro, período em que a PRF intensificou as ações de fiscalização em todo o país. No mesmo período do ano passado, o número de mortes ficou em 150. O aumento se deve principalmente à grave colisão entre uma carreta e um ônibus, na BR-116, no município de Teófilo Otoni (MG), ocorrida na madrugada do último sábado (21), com 41 vítimas fatais. Apesar disso, o número de feridos caiu quase 11% em 2024, para 1.654 casos, em relação ao ano anterior com registro de 1.853. O número de mortes em rodovias federais, ao longo da semana do feriado de Natal, aumentou cerca 10%, aponta balanço preliminar da Polícia Rodoviária Federal (PRF), divulgado nesta quinta-feira (26). Foram registrados 165 óbitos, entre os dias 20 e 25 de dezembro, período em que a PRF intensificou as ações de fiscalização em todo o país. No mesmo período do ano passado, o número de mortes ficou em 150. O aumento se deve principalmente à grave colisão entre uma carreta e um ônibus, na BR-116, no município de Teófilo Otoni (MG), ocorrida na madrugada do último sábado (21), com 41 vítimas fatais. Apesar disso, o número de feridos caiu quase 11% em 2024, para 1.654 casos, em relação ao ano anterior com registro de 1.853.

Segundo a PRF, as ações de fiscalização nas rodovias federais este ano tiveram como foco as ultrapassagens indevidas. Durante os seis dias de mobilização, as equipes registraram 6.531 infrações desta natureza. Além de coibir ultrapassagens indevidas, os agentes realizaram 68 mil testes de bafômetro. Como resultado, 1.565 condutores foram autuados por dirigir sob efeito de álcool. Destes, 97 foram detidos por crime de trânsito.