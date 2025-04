CV estaria construindo nova rota de tráfico para o Ceará com transportadoras do Paraná

A investigação que revelou a nova rota e que culminou na operação iniciou com a prisão de um casal na região do Cumbuco, em Caucaia, em 2023, no qual portavam drogas sintéticas, como lsd, comprimidos, remédios para animais e maconha adulterada.

O Comando Vermelho (CV) estaria construindo uma nova rota de tráfico de drogas por meio de transportadoras do Paraná com conexão com o Ceará. Os entorpecentes teriam como principais destinos Fortaleza e Caucaia , na Região Metropolitana (RMF). Pelo menos 15 pessoas foram presas envolvidas na conexão interestadual durante uma operação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), nesta quarta-feira, 30.

A captura levou a identificação do fornecedor dos entorpecentes em Fortaleza, identificado como Lucas Levy Fontenele Rodrigues, 31 anos, preso em dezembro daquele ano.

Conforme o titular da Delegacia Municipal de Caucaia, Rômulo Melo, a partir da análise do celular do alvo, que seria um dos líderes do tráfico do CV na Capital, foi revelado a rede criminosa de tráfico de drogas com conexão nos estados do Sul do país. No aparelho, foram identificadas movimentações financeiras para os estados de Santa Catarina e Paraná.

Diante da localização dos estados envolvidos, a investigação aponta a suspeita de que a droga tenha origem no Paraguai — um dos principais exportadores de maconha e armas.

Em seguida, os entorpecentes seriam transportados para o Ceará e outros estados do Nordeste por meio das empresas de transporte com sede no Sul do país. Paralelamente, o dinheiro proveniente do tráfico seguiria o caminho inverso, do Ceará para o Sul, com o objetivo de ser lavado.