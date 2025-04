Wagner mira governo do Ceará, mas não descarta candidatura a deputado federal

Questionado sobre o que mais pesará na definição, Capitão declarou que as articulações com aliados que fazem oposição no Ceará devem prevalecer.

Apuração do colunista João Paulo Biage, correspondente do O POVO em Brasília, aponta que RC teria a garantia de sair candidato a governador, inclusive com o aval do presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, com quem teve recentes encontros, e do próprio Capitão, que teria decidido por concorrer ao Legislativo.

Roberto Cláudio é o favorito da oposição para o Governo

Confirmado como pré-candidato a governador, Roberto Cláudio tem a preferência de boa parte da oposição, inclusive do deputado federal André Fernandes (PL), nome forte do PL nas articulações.