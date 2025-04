Lula declara luto de 7 dias e presta homenagem ao papa Francisco

Presidente declarou luto de sete dias no Brasil pela morte do pontífice; demais autoridades também se manifestaram

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), se manifestou após a morte do papa Francisco , ocorrida na manhã desta segunda-feira, 21. Em mensagem publicada através dos canais oficiais de comunicação do governo, o chefe do executivo nacional lembrou a luta do pontífice ao lado dos mais pobres, e destacou o engajamento do pontífice em questões políticas, humanitárias e climáticas.

Na nota, também veiculada nas redes sociais do presidente, Lula lembrou as vezes em que ele e a esposa estiveram com o papa, a última delas em fevereiro deste ano, no Vaticano, e disse guardar os momentos de carinho.

O presidente disse que o papa buscou levar amor onde havia ódio, em menção à oração de São Francisco de Assis, e destacou a luta por um modelo econômico mais igualitário, fim das guerras, do preconceito, e alertas para as emergências climáticas.

“Nas vezes em que eu e Janja fomos abençoados com a oportunidade de encontrar o Papa Francisco e sermos recebidos por ele com muito carinho, pudemos compartilhar nossos ideais de paz, igualdade e justiça. Ideais de que o mundo sempre precisou. E sempre precisará”, afirmou.

O petista também declarou luto oficial de sete dias no país pela morte do pontífice e pediu que Deus conforte os corações dos milhões de fiéis que hoje lamentam a partida do papa.