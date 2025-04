Flores, futebol e favelas: as marcas do papa Francisco em Buenos Aires

Antes de ser nomeado papa, Jorge Bergoglio foi arcebispo de Buenos Aires, sua cidade natal, com a qual sempre manteve laços fraternos e cujas marcas permanecem no bairro de Flores, em seu querido clube de futebol, o San Lorenzo, e nas favelas que frequentava.

As referências ao papa são abundantes na Basílica de San José de Flores, no centro do bairro homônimo de Buenos Aires, onde Bergoglio cresceu em uma família modesta de cinco filhos.

"Neste confessionário, em 21 de setembro de 1953, o jovem Jorge Mario Bergoglio seguiu o chamado de Deus para ser padre", diz uma placa dourada acima do genuflexório de madeira entalhada.

"Sua vida apostólica começou aqui", diz o padre Martín Rebollo Paz, vigário da basílica.

Um exemplo de sua ligação com a basílica e o bairro foi a imagem de São José dormindo que ele enviou em seu 10º aniversário de papado. "Ele tem uma forte lembrança da basílica. Ele nos deu este São José adormecido que foi trazido de avião. Foi uma revolução para toda a comunidade", disse o padre à AFP.