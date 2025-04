"Papa Francisco marcou profundamente a história da Igreja", diz Arquidiocese de Fortaleza

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O comunicado reconhece o testemunho de fé, humildade e amor pelos maia necessitados que o bispo de Roma viveu em seus 12 anos de pontificado, e disse ainda que o clero está unido em oração pela alma de Francisco.

Leia na íntegra:

“É com profundo pesar e sentimento de perda que a Arquidiocese de Fortaleza recebe a notícia do falecimento do Santo Padre, Papa Francisco, ocorrido nesta manhã de segunda-feira de Oitava de Páscoa, às 7h35, na Casa Santa Marta, no Vaticano.