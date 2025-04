Camilo Santana presta última homenagem ao papa Francisco: "obrigado por tanto"

Pontífice faleceu na manhã desta segunda-feira, 21; ministro lembrou a visita ao papa no Vaticano e a reconciliação de padre Cícero com a igreja

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Obrigado por tanto, Papa Francisco. Que Deus te receba em sua infinita misericórdia. O mundo, pelo qual o senhor lutou para deixar mais humano e justo, fica com seus ensinamentos sobre fé e amor aos que mais precisam”, disse Camilo, no Instagram.

Ainda na publicação, o ministro lembrou o momento em que foi recebido pelo papa no Vaticano, em 2017, ainda como governador do Ceará. Na ocasião, o gestor pediu bênçãos para o Estado e agradeceu a reconciliação de Padre Cícero com a igreja católica, movida por Francisco.

O fato, histórico para os devotos do beato cearense, foi o primeiro passo para o início do processo de beatificação de Padre Cícero, que ainda corre no Vaticano.



Entidades da igreja católica relembram a trajetória de papa Francisco

Além do político cearense, a Arquidiocese de Fortaleza e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) também se manifestaram logo após a partida do pontífice. Em comum, as três mensagens trazem além do pesar, o agradecimento pelas batalhas do papa Francisco por um mundo mais justo.