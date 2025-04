"Gestos que traduzem e reforçam suas mensagens para a igreja", diz nota da CNBB sobre Francisco

Papa Francisco morreu aos 88 anos, na segunda-feira de Páscoa / Crédito: Andreas Solaro/AFP

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) também se manifestou pela morte do papa Francisco. A nota exalta os principais ensinamentos do pontificado daquele que ficou conhecido como o papa da simplicidade. O comunicado diz que “Francisco traduziu e testemunhou, por meio de gestos, as suas intuições para a Igreja e a sociedade”. “Em seu pontificado, o Papa Francisco realizou gestos que traduzem e reforçam suas mensagens para a Igreja e a humanidade inteira. Não só com palavras e documentos, ele apontou para uma Igreja em saída, misericordiosa, que cuida da criação, vive o amor na família e promove a fraternidade humana”, diz a nota.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Leia também: Morre papa Francisco: do luto ao conclave, o que acontece agora



A CNBB aproveitou para elencar alguns tópicos que destacaram o pontificado de Francisco, e o classificaram como: O papa que pede orações pelo povo de Deus;

O papa que chora com os imigrantes;

O papa junto do povo;

O papa que visita as periferias de Roma;

O papa que aponta para a globalização da Esperança;

O papa que mostra o rosto misericordioso de Deus;

O papa que lamenta a crueldade;

O papa que sente o sofrimento dos povos da Amazônia;

O papa que celebra o matrimônio;

O papa que beija os pés em nome da paz;

O papa que aposta na fraternidade humana;

O papa que recorda que estamos no mesmo barco;

O papa que busca a paz;

O papa que ensina a partir de sua debilidade; A nota cita detalhes de sua primeira aparição na praça São Pedro, assim que foi eleito papa, destacado que Francisco “surpreendeu os milhares de fiéis que lotavam a praça ao saudá-los com um simples “Boa noite” e, em seguida, inclinar-se pedindo orações por sua missão à frente da Igreja Católica”.