Autor do PL que libera drones com agrotóxicos desafia João Alfredo com "400 tratores" no Idace

O deputado estadual Felipe Mota (União) é o autor do projeto de lei que permite pulverização de agrotóxicos por drone / Crédito: Junior Pio/Alece

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovou na última quinta-feira, 19, com o apoio do governador Elmano de Freitas (PT) o Projeto de Lei (PL) 1075/23 que permite o uso de drones para a pulverização de agrotóxicos no Estado por 22 votos favoráveis e nove contrários. O tema gerou fortes embates na Casa durante toda a semana. Na quarta-feira, 18, um dia antes da aprovação, o deputado estadual Felipe Mota (União Brasil), autor da proposição, usou a tribuna para criticar o ex-deputado João Alfredo (Psol), superintendente do Instituto do Desenvolvimento Agrário do Ceará - Idace, que se manifestou categoricamente contra o texto.