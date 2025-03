Psol questiona no STF lei que permite uso de drones para pulverização de agrotóxicos no Ceará

Deputado estadual Renato Roseno é autor da ADI que questiona lei aprovada no Ceará / Crédito: Reprodução/Instagram

O deputado estadual Renato Roseno (Psol), por meio do Psol, deu entrada em uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) contra a "Lei dos Drones", que libera o uso de drones agrícolas para pulverização de agrotóxicos no Estado do Ceará. A lei foi aprovada em dezembro de 2024. Antes da aprovação da nova resolução, a pulverização aérea de agrotóxicos no Ceará era vedada desde 2019, em decorrência da Lei Estadual Nº 16.820/19, conhecida como Lei Zé Maria do Tomé, da qual o hoje governador Elmano de Freitas (PT) foi coautor como deputado estadual, ao lado de Roseno. A pulverização com aeronaves segue proibida, porém, a utilização de drones passou a não ter impedimento legal.