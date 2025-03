Ex-reitor da UFC, Cândido Albuquerque diz que pretende ser candidato ao Senado

O advogado também afirmou que o melhor candidato da oposição para o Governo do Ceará é o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT)

"Eu pretendo (ser candidato). Eu acho que eu teria muito mais hoje uma abertura para o Senado, que seria o que me interessaria eventualmente. Porque eu acho que o Senado não pode continuar como está", disse no programa Debates O POVO na quarta-feira, 12.

O cenário de disputa para o Senado Federal em 2026 ganha mais um pré-candidato: o ex-reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Cândido Albuquerque. O advogado afirmou que amigos o têm procurado para dialogar sobre uma possível candidatura e confirmou o interesse.

"Isso é um projeto que tem que ser trabalhado com muita calma, os amigos tem me procurado e conversado sobre isso, mas isso depende de oportunidade, os astros precisam conspirar a favor", completou.

Cândido disse ainda não ter nada posto sobre sua possível candidatura a Alta Casa do Congresso Federal, mas que já conversou com lideranças partidárias de olho em uma filiação, mas ainda é algo embrionário.

"Pode ser que não haja nenhuma possibilidade de nada. Tem muito tempo. O que eu tô dizendo é que tá muito incerto", destaca.

O advogado foi escolhido como reitor da UFC pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele ficou em terceiro na lista tríplice da eleição interna da Universidade.

Roberto Cláudio é o melhor nome da oposição, diz Cândido

O ex-reitor da UFC também afirmou que, em sua avaliação, o melhor nome da oposição para disputar o Governo do Estado com Elmano de Freitas (PT) é o do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT).