Sobral: prefeito tira jarros com plantas para permitir estacionamento de veículos

Segundo o prefeito Oscar Rodrifues, as plantas nas ruas, colocadas durante a gestão anterior, de Ivo Gomes, prejudicam a economia de Sobral, afastando clientes do centro

O prefeito Oscar Rodrigues (União Brasil) foi às ruas do centro de Sobral, distante 233,78 quilômetros de Fortaleza, e retirou jarros com plantas de locais onde o estacionamento era proibido. Ele pintou meios-fios para sinalizar que veículos estão liberados para parar ali. O prefeito anuncia esta como a primeira ação para ajudar a economia de Sobral.

As plantas foram instaladas pela gestão anterior, de Ivo Gomes (PSB), como parte do projeto urbanístico do centro da cidade. Em vídeo publicado nas redes sociais, Oscar lembrou que a retirada das plantas para o estacionamento no centro foi promessa de campanha e disse considerar que a cidade está em decadência econômica.