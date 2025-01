Sobral: de volta à oposição, Cid fala que PSB dará seis meses para ver o que novo prefeito faz

Irmã de Cid, deputada Lia Gomes foi eleita presidente do PSB em Sobral / Crédito: Reprodução/Instagram

Na noite desta quinta-feira, 24, o diretório municipal do PSB de Sobral realizou plenária e definiu a deputada estadual Lia Gomes (PDT) como presidente municipal do partido. Líder do partido, e irmão de Lia, Cid Gomes falou em dar seis meses para o novo prefeito da cidade mostrar serviço. Após quase 30 anos no poder, o grupo da família Ferreira Gomes volta à oposição na cidade, após derrota nas eleições de outubro passado para o deputado estadual Oscar Rodrigues (União Brasil), novo prefeito de Sobral.

"É um desafio colocar o partido para crescer, na oposição. Ouvir as pessoas, ir para os bairros, os sindicatos. O partido está bem diverso, tem participação do sindicato, da comunidade LGBT, dos movimentos populares, do segmento empresarial, então vamos seguir nessa diretriz de escutar a população e escutar principalmente o que a população espera da gente como oposição nesse momento", disse Lia, que recentemente foi nomeada pelo governador Elmano de Freitas (PT) para a Secretaria das Mulheres.

"Quando eu comecei a vida aqui em Sobral, eu comecei sem nenhum vereador. Depois, encostaram ali três, depois passaram para cinco, depois sete, nove, a gente fez presidência na Câmara de Sobral na oposição. Então, vamos continuar lutando, tem muita coisa para fazer e, certamente, quem deve estar muito preocupado é a turma da situação, que vai ter que pagar as promessas e o povo já está começando a cobrar. Está pouco tempo ainda, vamos dar seis meses aí, para ver o que eles fazem, para ver se realmente eles atendem às expectativa daqueles que votaram neles", afirmou em entrevista no evento. Para ele, é mais fácil ser oposição do que situação. "Quem ganha uma eleição tem uma grande responsabilidade de prestar contas, de cumprir os seus compromissos, de pagar promessas, de pagar dívidas que assumiu. Quem perdeu a eleição, tem o papel de oposição. E todo mundo sabe que é muito fácil você ser oposição do que ser situação", explicou. Retorno à oposição O senador Cid Gomes, uma das principais lideranças do partido no Estado, afirmou que entrou na política em Sobral, como oposição. Para ele, é dever do partido honrar o lugar de oposição, que foi onde a população os colocou no momento.

"Ser oposição é o lugar que o povo sobralense nos colocou e nós devemos honrar cada um dos sobralenses que nos colocaram nessa posição. O papel da oposição é tão ou mais importante, dependendo de quem esteja na situação, do que o trabalho de governar, porque é o trabalho de fiscalizar, o trabalho de acompanhar, sempre com hombridade, sempre com decência, sempre com a verdade, sempre de forma honesta", avaliou. Volta às origens Cid finalizou dizendo que, agora como opositor ao prefeito, voltará às origens de sua vida política. "Agora na oposição, eu vou fazer o que eu fazia antigamente. Antigamente que eu digo é 30 anos atrás. A prefeitura, por exemplo, não fazia o Carnaval, no meu tempo, quem fazia o Carnaval era eu. Não fazia o São João, quem fazia a festa era eu. E vou voltar a fazer isso", concluiu.