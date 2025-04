Cid Gomes media reunião entre vereadores de Sobral e secretarias do governo Elmano

Projetos hídricos e sociais pautam reunião de Cid Gomes com secretários. Com Moisés Braz, foram debatidos os projetos Água para Todos e Ceará Sem Fome.

O senador Cid Gomes (PSB) e alguns vereadores de Sobral, distante 233 km de Fortaleza, se reuniram com o secretário dos Recursos Hídricos, Fernando Santana (PT), e do Desenvolvimento Agrário, Moisés Braz (PT), nesta segunda-feira, 31. As reuniões, segundo ele, foram para buscar melhorias para a comunidade de Sobral.



Cid afirma, em publicação nas redes sociais, que o Governo do Estado tem sido “parceiro fundamental para Sobral conseguir crescer e não perder o que foi conquistado nos últimos anos”. O ex-governador é opositor do atual prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues (União), que pôs fim a uma hegemonia de quase 30 anos dos Ferreira Gomes no município.

Apesar de estar em campos opostos, Cid tem destacado que sempre atuará para tentar garantir o melhor para Sobral, independente de quem esteja no poder. Também revelou que daria um prazo de seis meses para ver o que o novo prefeito faria na gestão.