Prefeito eleito de Sobral promete mudar nome da Praça de Cuba para Praça da Bíblia

Prefeito eleito, Oscar Rodrigues busca agradar eleitorado conservador; vitória do deputado para a Prefeitura quebra hegemonia política na região

Oscar Rodrigues ainda disse que “Cuba é um país comunista e nós, brasileiros, não temos comunismo implantado nesse país”. O deputado diz que a praça é uma invenção de um ex-prefeito e que, para ele, “não está valendo”. O senador Cid Gomes (PSB) era o chefe do Executivo municipal na época.

Em entrevista à TV Verdes Mares, da Rede Globo, o deputado estadual explicou sua proposta: “O que Sobral tem a ver com Cuba? Talvez não tenha nem ninguém de Sobral que conheça Cuba”.

O prefeito eleito da cidade de Sobral, localizada a 233,78 km de Fortaleza , Oscar Rodrigues (União Brasil), disse que vai renomear a Praça de Cuba quando assumir a Prefeitura do município. O local passará a ser chamado de Praça da Bíblia.

Inaugurada em 2004, a Praça de Cuba tem como escultura central a estátua do poeta José Martí, revolucionário cubano e importante nome da literatura espanhola. Com a mudança, o prefeito eleito busca agradar seu público conservador, base do seu eleitorado.

“Quero fazer uma coisa contrária, porque o comunismo é totalmente contrário à democracia e o que a Bíblia prega é a democracia", explicou Oscar Rodrigues.