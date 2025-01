Sobrinho de Oscar, Chico Joia Jr. é eleito presidente da Câmara de Sobral

O vereador Chico Joia Júnior (União Brasil) foi eleito como presidente da Câmara Municipal de Sobral nesta quarta-feira, 1°, dia em que aconteceu a posse dos 21 vereadores e do prefeito Oscar Rodrigues (União Brasil). Duas chapas disputaram, um embate entre aliados do novo chefe do Executivo e do bloco do ex-gestor Ivo Gomes (PSB).

O vereador é sobrinho de Oscar Rodrigues e filho do ex-vereador de Sobral Chico Joia. Foram 13 votos favoráveis à chapa liderada por Chico Joia Júnior, enquanto a que tinha Ajax Cardozo (PSB) como candidato à presidente teve 8. Inicialmente, apenas uma chapa ia concorrer, mas o grupo político de PSB e Podemos, com apoio da federação PT, PV e do PCdoB decidiu abrir disputa.