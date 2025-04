Eleições do PT: Membros de campos diferentes se reúnem em busca de unificação

PETISTAS vão formar novo bloco dentro do partido / Crédito: Reprodução/Redes Sociais/Missias Dias

O Processo de Eleições Diretas (PED) do Partido dos Trabalhadores (PT) vai se afunilando cada vez mais, embora só vá de fato ocorrer em julho. Apesar disso, os blocos internos da sigla se articulam buscando viabilizar os nomes para presidência estadual e municipal dos diretórios e de união. Neste contexto, se reuniram na quinta-feira, 10, representantes de campos distintos do PT cearense. Membros do Campo de Esquerda, grupo liderado pela deputada federal Luizianne Lins, e do Campo Popular, lançado oficialmente neste sábado, 12, estiveram juntos essa semana.