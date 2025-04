Conheça os pré-candidatos às presidências do PT no Ceará e em Fortaleza

Conheça os pré-candidatos à presidência do PT Ceará e Fortaleza / Crédito: Da esquerda para a direita: Reprodução/Redes sociais - Reprodução/Ematerce - O POVO/Fábio Lima - O POVO/Samuel Setubal - Reprodução/Redes sociais - O POVO/Fernanda Barros

No próximo dia 6 de julho, ocorre o Processo de Eleições Diretas (PED) do Partido dos Trabalhadores (PT) nas instâncias nacional, estadual e municipal. Alguns nomes já foram lançados pelos campos políticos que compõem a legenda no Ceará, apoiados por líderes como José Guimarães e Luizianne Lins. Entre março e abril, candidatos foram apresentados e outros ainda devem surgir até o fim do prazo para lançar as representações. Na ala do Campo de Esquerda, em evento no bairro Benfica na segunda-feira, 7, Luizianne Lins, ex-prefeita de Fortaleza e deputada federal, divulgou os nomes de Professora Adriana e Mari Lacerda para os níveis estadual e municipal, respectivamente.

Para eleger os próximos dirigentes, poderão votar as pessoas que se filiaram à legenda até 28 de fevereiro de 2025. O calendário para inscrição de chapas e candidaturas segue o seguinte cronograma:

De 10 de março até 19 de maio de 2025 em nível nacional;

De 11 de março até 28 de abril em nível estadual;

De 12 de março até 14 de abril em nível municipal e zonal. Os representantes das chapas, em todos os níveis da legenda, podem substituir, excluir ou incluir nomes nas nominatas apresentadas até 26 de maio. Candidatos ao PT Ceará Felipe Pinheiro Felipe Pinheiro é atual prefeito de Itapipoca e integra o Campo Democrático, grupo do deputado federal José Guimarães. Filho do advogado e ex-vice prefeito do mesmo município, Antônio Pinheiro, o gestor passou, em 2009, pela função de assessor estratégico e de articulação da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, à convite do então titular da pasta na época, Camilo Santana.

O político foi também assessor da presidência da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), entre 2011 e 2012. Já em 2013, ocupou o cargo de secretário de Relações Institucionais da Prefeitura de Itapipoca. Em 2015, assumiu a função de secretário executivo do Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará. Inácio Mariano Presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (Ematerce), Inácio Mariano também faz parte do Campo Democrático. Bacharel em Direito, Inácio foi coordenador de Desenvolvimento Territorial e de Planejamento e Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará entre 2015 e 2016. Natural de Viçosa do Ceará, já atuou na assessoria parlamentar de José Guimarães e Camilo Santana. Também atuou como diretor administrativo financeiro da Ematerce de 2016 a 2023.

Professora Adriana Membro do Campo de Esquerda, Adriana Almeida é professora, bióloga e a primeira mulher negra eleita vereadora na Câmara Municipal de Fortaleza pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Ela tomou posse em 2025 como Procuradora Especial da Mulher na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). Adriana também compõe a Mesa Diretora da Câmara como 3ª Vogal no biênio 2025-2026. É presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, sendo a primeira professora negra a exercer o cargo desde a criação do colegiado, em 2015.

Ocupa a vice-presidência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, além de ser vice-presidente do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb (CACS Fundeb) em Fortaleza e membro do Conselho Municipal de Educação.