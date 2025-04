Reajuste dos servidores: sindicatos pressionam e Evandro pode abrir nova rodada de negociação

Segundo o Sindifort, em uma rápida conversa com uma comissão de sindicalistas, o prefeito marcou uma nova rodada de negociação para ser agendada na semana que vem, que contará com a própria participação, além do secretariado e das entidades sindicais.

O imbróglio envolvendo o reajuste salarial dos servidores públicos municipais teve mais um capítulo nesta quinta-feira, 10. Diretores de diversas entidades sindicais da categoria estiveram no posto de saúde Viviane Benevides, no bairro Vila Manoel Sátiro, onde o prefeito Evandro Leitão (PT) participava de ato político.

Valores acertados

Os sindicatos seguem mobilizados pela pauta da campanha salarial. O índice de reajuste de 4,83%, referente ao IPCA do ano passado, já ficou acertado entre as partes. No entanto, na proposta da Prefeitura, não há previsão de pagamento de retroatividade do reajuste a 1º de janeiro, data base da categoria.

Os servidores não abrem mão do retroativo, enquanto Evandro afirmou não ter condições de arcar com esse valor, tendo proposto dar o aumento apenas a partir da folha de junho.

A direção do Sindifort afirma haver, sim, condições do retroativo ser pago, alegando haver falta de vontade política para o acerto. Segundo os sindicalistas, a classe acumula prejuízos salariais e a falta de retroatividade viola lei Nº 9891, de abril de 2012, que assegura a data base dos servidores em 1º de janeiro.