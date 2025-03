Câmara de Fortaleza convoca nesta segunda, 31, metade dos aprovados em concurso público

O vereador explicou que o critério de seleção dos convocados foi feito a partir de um levantamento das principais necessidades atuais existentes na Câmara. "Segunda-feira estaremos colocando o edital de chamamento de 39 concursados do último concurso da Câmara de Fortaleza. Estamos chamando a metade das vagas que foram ofertadas, seguindo o rito e prazo do edital", disse.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os demais 39 aprovados no concurso serão convocados dentro do prazo regido pelo edital, de até dois anos. "A ideia é seguir o rito do edital. Nós temos um tempo do edital, mas até o ano que vem a gente também estará fazendo esse cronograma. Nós estamos fazendo a nossa parte, estamos a menos de 90 dias do início aqui da nossa administração e como eu disse, chamaremos agora a metade", explicou o vereador.