Girão concorre a presidente do Senado e tem 4 votos, empatado com Astronauta

Alcolumbre foi eleito com 73 votos. Há dois anos, Eduardo Girão havia se lançado candidato a presidente da Casa, mas retirou-se da disputa. Desta vez, foi até o fim

O senador cearense Eduardo Girão (Novo) foi candidato a presidente do Senado neste sábado, 1º. Ele recebeu 4 votos entre os 81 senadores, empatado com o senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP), que concorreu sem apoio do próprio partido, o PL.