Relator no TCE reprova prestação de contas de Sarto em 2021 por "irregularidades graves"

O conselheiro Edilberto Pontes votou pela desaprovação da prestação de contas de governo do ex-prefeito de Fortaleza José Sarto (PDT) em 2021. A decisão foi dada nesta sexta-feira, 21, como noticiou o jornalista Carlos Mazza, que assina a coluna Vertical. Pontes é relator do processo no Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE) que julga o exercício financeiro da Prefeitura de Fortaleza do ano.

Em parecer, o relator aponta duas irregularidades na prestação de contas do governo municipal em 2021, primeiro ano de Sarto como prefeito de Fortaleza. O voto foi de acordo com parecer do Ministério Público de Contas, que desaprova a abertura de créditos adicionais sem a correspondente fonte de recursos e do não repasse ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) da integralidade dos valores consignados a título de contribuição previdenciária.