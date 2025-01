Idilvan diz que resultado de Fortaleza na educação nunca foi bom, mas Camilo prometeu ajudar

Secretário de Educação, que já comandou a pasta no Estado, falou que expectativa é boa, com alinhamento entre Executivos

"No dia da posse, eu disse: 'Ministro, vamos ajudar bem muito Fortaleza'. Ele (Camilo) se comprometeu que sim. Eu acho que com o ministro de Camilo Santana, o governador Elmano (PT), o contexto é muito bom para educação de Fortaleza. Eu estou nessa esperança e nessa crença", admitiu.

Novo secretário de Educação de Fortaleza , o deputado federal licenciado, Idilvan Alencar (PDT) afirmou que ainda está tomando par da situação da pasta na Capital, mas que o ministro da Educação, o ex-governador Camilo Santana (PT) prometeu ajudar. Em conversa com O POVO , ele falou das metas e dos problemas que tem encontrado. Segundo o secretário, diferentemente do Estado, os indicadores da Capital na educação nunca foram bons.

Além da ajudar que espera do Ministério da Educação (MEC), Idilvan conta com outras ajudas. "Bom, nessa conversa que o Evandro teve com os deputados, ele priorizou o recurso para a saúde. Mas eu pretendo ter parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e o MEC. Tem o Camilo de Santana, que prometeu que vai nos ajudar e vai sim, vai ajudar de forma muito especial a Fortaleza", projetou.

Reconhecimento dos problemas

Idilvan afirma que, nesses primeiros dias no cargo, tem se reunido com coordenadores das áreas para tomar conhecimento de tudo que envolve a educação na Capital.

"Tem obras em andamento, tem algumas escolas que foram alugadas para fazer essa reforma e não foram concluídas ainda. Vamos tomar par de toda essa situação, nós temos até o dia 30 de janeiro para resolver esses problemas. Inicialmente, a gente está preocupado com o início do ano letivo. A previsão é dia 30 de janeiro, o início do ano letivo. Então a gente vai precisar dar uma arrumada nas escolas. Equipamento quebrado, ver em relação à possível para quadra invernosa, repassar recursos para que as pessoas possam organizar. Então a gente tem que se preocupar com início do ano letivo, para a gente atender bem às questões que faltam", explicou.