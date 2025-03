Evandro Leitão, prefeito de Fortaleza, é avô pela segunda vez

"Na manhã de hoje, 28 de março, nosso coração se encheu de amor com a chegada da nossa netinha Maitê. Seja bem-vinda, princesa! Que Deus te abençoe e sua vida seja repleta de amor, saúde e felicidade", diz em publicação.

Evandro Leitão (PT) é avô pela segunda vez. Nasceu na manhã desta sexta-feira, 28, Maitê, filha de Eduardo, o filho mais novo do prefeito de Fortaleza e da primeira-dama Cristiane Leitão. O momento foi compartilhado nas redes sociais.

Evandro e Cristiane são pais do Kaio, Cecília e Eduardo, e avós também do Lucca, o primeiro neto do matrimônio.

Atualmente o petista está licenciado da Prefeitura de Fortaleza, uma vez que cumpre agenda internacional em busca de investimentos e apresentação de projetos para a Capital. Em última atualização, Evandro esteve na Suécia após passagem nos Emirados Árabes Unidos.