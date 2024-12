Entenda como foi a escolha de Idilvan para secretário de Evandro após recusa de Izolda

O prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), anunciou o deputado federal Idilvan Alencar (PDT) como secretário da Educação em gestão a partir de 1° de janeiro. A decisão veio após a recusa do convite para o mesmo posto da ex-governadora do Ceará, Izolda Cela (PSB), e contempla arco de aliados.

Antes do convite por parte de Evandro, Izolda negou também o apelo do ministro da Educação, Camilo Santana (PT) para voltar ao MEC . Ela pediu tanto para Camilo, quanto para o governador Elmano de Freitas (PT) para ser indicada à vaga de conselheira no Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Apesar disso, foi negado a ela . A indicada foi a atual secretária da Proteção Social do Ceará, Onélia Santana , esposa de Camilo. A nomeação foi aprovada na sexta-feira, 13, pela Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Com Izolda fora das possibilidades, o nome de Idilvan surgiu por já ser alguém de destaque na área da Educação. Ele foi secretário estadual no de 2007 a 2014 durante o governo de Cid Gomes (PSB) e também em parte da gestão de Camilo no governo estadual.

Além das qualificações no quesito, a escolha por Idilvan também atende parte do arco de alianças de Evandro. O prefeito eleito teve amplo apoio partidário e de lideranças, e com a escolha pelo deputado federal contempla blocos do PT mais ligados a temática e também membros próximos ao senador Cid.