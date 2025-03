"Missão dada será missão cumprida", diz pai de André Fernandes, lançado candidato ao Senado por Bolsonaro

A pré-candidatura de Alcides Fernandes (PL), pai do deputado federal André Fernandes (PL), ao Senado Federal em 2026 é "martelo batido" de acordo com o próprio deputado estadual, após o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ter o lançado seu nome em um podcast.

"Na verdade eu estava assistindo ao vivo, na hora recebi com muita satisfação porque sei que é uma missão. Eu estou na política também como uma missão e claro que bater o martelo agora é missão dada será missão cumprida, então vamos continuar trabalhando fazendo o nosso trabalho de deputado estadual fiscalizando e sendo oposição ao governo do Estado e também federal", disse o deputado estadual.

Alcides também destacou que o bloco de oposição no Ceará, que também conta com nomes como Capitão Wagner (União) e Roberto Cláudio (PDT) deverá ter reuniões para tratar sobre as demais vagas em disputa no ano que vem. Ele, porém, ressaltou que o seu líder é o seu filho André.