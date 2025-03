Como a federação entre PP e União Brasil pode impactar a política cearense

Federação entre União Brasil e PP pode levar Roberto Cláudio para o bloco na oposição. União é presidido por Capitão Wagner e o Progressistas por AJ Albuquerque, da base de Elmano / Crédito: Fernanda Barros/O POVO / Reprodução: Redes sociais

O PP e o União Brasil estão prestes a formar uma federação, se tornando a maior bancada da Câmara dos Deputados com 109 parlamentares. A divisão entre comandos de diretórios ficará em nove sob cada partido e outros nove ainda a serem definidas as lideranças. No Ceará, a União Progressita - nome com o qual a federação deve ser batizada - terá cinco deputados federais. Já na Assembleia Legislativa, são sete deputados estaduais, sendo três do PP e quatro do União. Ao todo, são 13 prefeituras cearenses do PP e 5 do União Brasil. O comando da sigla a nível estadual ficará a cargo do atual presidente Capitão Wagner.

Embora ainda não tenha sido concretizada a federação, a movimentação está bem encaminhada e dada como certa, inclusive já há articulações iniciais de olho nas eleições de 2026.