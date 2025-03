Críticas de Sarto a gestões petistas viram assunto entre vereadores na Câmara

A vereadora Professora Adriana Almeida (PT) e o vereador PPCell (PDT) mencionaram as críticas de Sarto a Evandro, prefeito de Fortaleza / Crédito: Fábio Lima/O POVO /Érika Fonseca/CMFor

As críticas do ex-prefeito José Sarto (PDT) direcionadas as gestões do PT, entrelas a do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), foram assunto na tribuna da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) nesta terça-feira, 18. Enquanto petistas criticaram o ex-prefeito, um vereador do mesmo partido que Sarto saiu em sua defesa. Professora Adriana Almeida (PT) usou seu tempo para dizer que Sarto está "revoltado" com o resultado das eleições por ter se tornado o primeiro prefeito da história da Capital a não conseguir se reeleger.

"É claro que ele só poderia ficar com muito recalque mesmo de um prefeito que, com menos de três meses, já vem fazendo muito mais do que ele fez em quatro anos. (Ele) quer desmoralizar uma gestão que vem trabalhando e um partido que a gente sabe que tem um legado na nossa cidade", disse.