"Tenho que ter responsabilidade", diz Evandro sobre reajuste de servidores de Fortaleza

Evandro Leitão em coletiva de imprensa antes de reunião com o secretariado / Crédito: Marcos Moura/Prefeitura de Fortaleza

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), lamentou a decisão dos servidores públicos municipais de rejeitar a proposta da Prefeitura de reajuste geral de 4,83%. O petista defendeu o diálogo, mas não confirmou que irá aumentar a proposta. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Conforme O POVO apurou com fontes da Prefeitura, novas reuniões devem ser feitas pela equipe do prefeito, que neste caso contam com a participação da Secretaria de Finanças (Sefin) e Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog) liderando as tratativas junto aos servidores.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Conforme O POVO já publicou, após a decisão dessa sexta-feira, 14, os servidores marcaram paralisação no próximo dia 20 caso não haja uma nova proposta e devem realizar nova assembleia-geral na próxima quinta-feira, 21.

Servidores rechaçam proposta de reajuste apresentada pela Prefeitura de Fortaleza Crédito: Marcelo Bloc/O POVO Ainda segundo Evandro, a prioridade neste momento é na estruturação de capacidade financeira para o desenvolvimento de políticas públicas. "Estamos abertos ao diálogo, mas temos de ter em mente a responsabilidade que temos com a população fortalezense, sobretudo com as políticas públicas, estruturando a Prefeitura para que no futuro próximo possamos fazer entregas", completa.

Secretário de Finanças: Vamos sentar com o prefeito e ver o que pode ser feito A proposta de reajuste dos servidores municipais com índice que repõe a inflação de 2024 de forma parcelada desagradou os sindicatos dos trabalhadores. A ideia da gestão era implementar uma reposição de 2% em junho e de 2,83% em dezembro. Segundo o titular da Sefin, Márcio Cardeal, com a negativa, a gestão municipal deve se reunir novamente. Questionado se a proposta pode melhorar, ele despistou. "Ainda vamos conversar e ver o que pode ser feito".