Sarto vai à avenida Heráclito Graça e faz vídeo para comemorar que não alagou após chuva recorde

Obra para contenção de enchentes no local foi bastante destacada pela gestão do pedetista, mas secretário de Evandro disse que não resolveria questão das fortes chuvas

O ex-prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT) comemorou nas redes sociais que não leu notícia alguma sobre alagamentos na a venida Heráclito Graça , no Centro de Fortaleza, durante as fortes chuvas que atingiram Fortaleza na última sexta-feira, 28.

Já esse ano, o secretário da Infraestrutura de Fortaleza, André Daher, afirmou que a obra na avenida não deveria acabar com os alagamentos em casos de chuvas mais intensas. Os obras para contenção das enchentes no local foram entregues pela gestão passada com conclusão de 90%.

"A chuva de quinta para sexta passada veio forte, e a obra resistiu. Não alagou. Assim como a Ponte dos Ingleses, que o governador disse que ia cair, e está lá! Esse é o meu legado para Fortaleza: um legado de muito trabalho que melhora a vida das pessoas. Entregamos 90% da obra, faltando apenas acabamentos. A parte do grande reservatório subterrâneo está funcionando e isso evitou os alagamentos históricos da área. Agora, espero que o atual prefeito faça as devidas manutenções para garantir que a obra continue funcionando devidamente", concluiu Sarto, sem deixar de provocar o sucesso, o prefeito Evandro Leitão (PT).