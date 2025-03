Evandro diz que Prefeitura fez 'esforço enorme' para propor reajuste de 4,48%

“Eu já estou fazendo um esforço enorme, no meu primeiro ano de governo e com menos de três meses que assumo a prefeitura de Fortaleza, apresentar essa proposta. Eu gostaria até de apresentar números melhores. Eu gostaria de apresentar, mas os números não me permitem”, afirma.

“Já fizemos uma proposta que é aquilo que é razoável para a prefeitura, para as finanças da prefeitura”, diz Evandro, “nossa equipe econômica, na realidade, o que tinha me passado era que nem essa condição teria”.

A Prefeitura afirma ter recebido uma dívida pública no valor de R$ 4,6 bilhões da gestão José Sarto (PDT). Em evento nesta sexta-feira, o prefeito ainda acrescenta que recebeu uma Prefeitura “sucateada”.

“Eu estou pagando o orçamento do ano anterior. Estou pegando uma estrutura feita para nos prejudicar, no sentido de que diversas ações nos últimos noventa dias da última gestão foram feitas, mas nós estamos nesse momento de arrumação, fazendo um freio de arrumação como como diz o outro, para que a gente possa enfrentar os próximos meses de uma maneira bem melhor”.

O prefeito esteve em evento de recondução do reitor José Wally Mendonça Menezes ao cargo no Instituto Federal do Ceará (IFCE), nesta sexta-feira, 14. Evandro Leitão esteve no IFCE ao lado do ministro da Educação Camilo Santana (PT) e governador do Ceará Elmano de Freitas (PT).