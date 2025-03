Ex-prefeito de Fortaleza, Sarto inicia pós-graduação em ultrassonografia

Ex-prefeito José Sarto / Crédito: Fabio Lima/O POVO

Após três meses desde que deixou a Prefeitura de Fortaleza e fim de Carnaval, é período de "volta às aulas" para José Sarto (PDT). Ele, que é médico de formação, iniciou na quinta-feira, 6, uma pós-graduação em ultrassonografia no Instituto São Carlos de Ensino e Pesquisa (Iscep). O pedetista compartilhou o momento nas redes sociais e destacou que realizou mais de dez mil partos. Ele brincou dizendo que "tem uma ruma de fí do Sarto por aí".