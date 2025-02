Sarto não descarta candidatura em 2026: "Estou dentro do partido para qualquer serviço"

Aos poucos, o ex-prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT) tem voltado publicamente para a política. Após fazer postagem em seu aniversário na quinta-feira, 13 , pedetista foi um dos que participou de encontro do partido na sexta-feira, 14.

Questionado sobre perspectivas de voltar a ser candidato, ele demonstrou disposição. "Estou dentro do partido para qualquer serviço".

Indagado se a possibilidade vale inclusive para 2026, Sarto respondeu: "Inclusive para qualquer dia e ano".

Antes de ser prefeito de Fortaleza, ele foi vereador duas vezes, tendo presidido a Câmara Municipal de Fortaleza. Foi deputado estadual por sete mandatos consecutivos e presidiu a Assembleia Legislativa (Alece).

Oposição

O ex-prefeito Sarto reconheceu haver posições divergentes em relação ao governo do Ceará. "Em toda grande família sempre há divergências, mas são divergências que a gente procura contornar visando o bem do Estado do Ceará", afirmou.