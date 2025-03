Capacidade dos reservatórios do Ceará é 6 pontos superior à de 2024, diz secretário

A quadra chuvosa com fortes chuvas no Ceará impactam em uma redução no ritmo de grandes obras hídricas, como conta Fernando Santana (PT), secretário de Recursos Hídricos.



Entre as obras citadas pelo deputado estadual licenciado estão o Cinturão das Águas, Malha D’Água, Duplicação do Eixão das águas e o Ramal do Salgado, que representam um investimento de cerca de R$ 5 bilhões, segundo o petista.