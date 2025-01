Quixadá: trecho da parede do açude Cedro desliza e área é interditada

Dnocs informa que está acompanhando todo o processo e interditando o local até que os laudos da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros sejam liberados

Após forte chuva no último domingo, 26, houve deslizamento de terra no principal acesso à passarela da parede do açude Cedro, um parque histórico e paisagístico de Quixadá, a 169 km de Fortaleza. O local está temporariamente interditado e a Prefeitura de Quixadá deu início à desobstrução da passagem na manhã desta segunda, 27.





A equipe enviada pelo Município foi responsável pela retirada dos detritos que bloqueiam o local. O açude Cedro, porém, é uma área federal de responsabilidade do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs).