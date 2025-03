Açude Gavião, em Pacatuba, sangra e Ceará chega a 25 reservatórios com capacidade máxima

O açude Gavião, localizado em Pacatuba , na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), sangrou nesta terça-feira, 11, conforme dados da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh). Com ele, o Ceará tem 25 reservatórios com a capacidade máxima preenchida.

Itapajé

Itapebussu

Itaúna

Jenipapo

Maranguapinho

Pesqueiro

Quandú

São Pedro Timbaúba

São Vicente

Sucesso

Tijuquinha

Tucunduba

Várzea da Volta

Com o Gavião, a bacia hidrográfica Metropolitana tem nove açudes sangrando. Outros cinco estão com mais de 90% da capacidade preenchida, incluindo o maior reservatório da bacia: Pacajus, com 253,73 hm³.

A segunda bacia com a maior quantidade de açudes vertendo é a do Acaraú, com cinco, seguida da bacia do Litoral, com quatro, e a do Coreaú, com três.

Os dados refletem a distribuição das chuvas no Ceará. Em fevereiro, choveu quase o dobro do esperado para o período na bacia Metropolitana. Curu e Litoral tiveram 67,2% e 46,6% a mais de precipitações do que a média do mês, respectivamente.

Ao todo, o Ceará tem 47,58% de reserva hídrica. Em 2024, no mesmo período, a capacidade preenchida dos açudes era de 41,15%.

Previsão do tempo

A partir desta quarta-feira, 12, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) prevê uma redução nos volumes pluviométricos. Em Fortaleza e na RMF, é esperada a diminuição da nebulosidade.

Com isso, as temperaturas devem ter um aumento gradativo, principalmente no Centro-Sul do Estado.

Apesar disso, os alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para perigo e perigo potencial relacionados a chuvas fortes no Ceará continuam vigentes até as 10 horas desta quarta-feira.