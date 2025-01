Fernando Santana assume presidência da Assembleia até fevereiro

O deputado estadual Fernando Santana (PT), 1° vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) foi empossado na última terça-feira, 31, como presidente da Casa. O momento ocorreu por meio de reunião híbrida com a mesa diretora.

Fernando ficará no posto até o fim de janeiro, em virtude da renúncia do mandato de Evandro Leitão (PT) que assumiu a Prefeitura de Fortaleza. Em fevereiro ocorrerá a posse do novo presidente, Romeu Aldigueri (PDT). O parlamentar se licenciará da Casa para ser secretário de Recursos Hídricos no Governo Elmano.