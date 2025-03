Prefeito de Caucaia, Naumi diz que "tendência" do PSD "é partir com Elmano" em 2026

O prefeito de Caucaia afirma que "a tendência do partido é partir com Elmano", mas destaca que a sigla ainda não deliberou sobre o apoio.

Naumi explica que também não teve discussão sobre os nomes de Domingos Filho (PSD), dirigente do PSD cearense, e de Luiz Gastão (PSD), presidente do partido em Fortaleza, para uma possível candidatura ao Senado Federal.

O prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD), deu sua posição sobre quem o partido deve apoiar nas eleições para governador em 2026. Segundo ele, “a tendência do partido é partir com Elmano”, mas destaca que a sigla ainda não deliberou sobre o apoio. Ele é gestor do segundo maior colégio eleitoral do Estado.

“Nosso partido ainda não teve essa conversa ainda nem com o Gastão, nem com Domingos Filho, nem sobre Senado, nem com governador", relatou. E apontou: "A gente é partido, quando o partido discute e toma a decisão, com certeza, a gente vai com o partido apoiar a decisão. Mas não teve essa conversa ainda não”.

Naumi ressaltou o espaço do PSD nacionalmente. A legenda elegeu 876 prefeitos apenas no primeiro turno das eleições de 2024 e terminado o pleito elegendo 885 chefes do Executivo. “Até agora não foi falado, mas a gente sabe que hoje o PSD é o maior partido do Brasil, o partido que tem mais prefeito e a gente sabe que o partido tem as intenções dele", afirmou.