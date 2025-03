Prefeitura de Caucaia negocia com a Enel e parcela em 30 vezes dívida de R$ 26 milhões

Segundo o prefeito, o pagamento será feito em 30 parcelas, mas inclui uma entrada de 30% do valor. O gestor apontou que a prefeitura havia recebido um aviso de corte nos prédios municipais e na iluminação pública, em 29 de janeiro, e pediu um prazo para pagar as dívidas da instituição.

“A gente sentou com o pessoal da Enel para que conseguissem esperar até a gente organizar um pouco a casa, para fazer o parcelamento em 30 pagamentos para que a gente consiga diminuir aquelas multas, para parcelar esses quase 27 milhões de reais que ficaram sem pagar. Foram quatro anos sem pagar contas de energia, nem de água”, disse o prefeito.

As dívidas também surgem nas contas de água, gás e aluguéis de prédios públicos de Caucaia. Todos os prédios das secretarias municipais, segundo o prefeito, estão com aluguel atrasado, no mínimo entre 3 e 4 meses, e com dívidas no pagamento de água.