Michel Lins anuncia adesão do PRD à base do prefeito Evandro Leitão

Michel Lins anuncia que adesão a base de Evandro Leitão / Crédito: reprodução redes sociais/ Michel Lins

O vereador de Fortaleza Michel Lins, presidente estadual do Partido Renovação Democrática (PRD), anunciou na sexta-feira, 28, apoio à gestão do prefeito Evandro Leitão. O parlamentar postou nas redes sociais foto com o gestor do Município e publicou que a cidade precisa de "suor" e "determinação". Na gestão do ex-prefeito José Sarto (PDT), a sigla foi parte da base de apoio da administração. No anúncio, o vereador disse ter considerado o desempenho do prefeito nos primeiros dias de mandato.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Analisando os primeiros dias da gestão do prefeito Evandro, estou convicto que será um prefeito presente, humilde e que vai levar Fortaleza a patamares mais altos, o que significa que o nosso povo será bem cuidado com o devido respeito que merece. Quero estar perto do que for melhor para os fortalezenses e Evandro já começou a demonstrar que vai fazer com isso aconteça. Estarei junto trabalhando ao seu lado para que isso ocorra da melhor forma”, disse Michel Lins.