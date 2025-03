Veto de Evandro à extinção de áreas verdes em Fortaleza chega à Câmara e será analisado na CCJ

O texto foi aprovado no final do ano passado em sessão marcada por extinção de diversas áreas ambientais em Fortaleza

Entrou em pauta na sessão legislativa da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) desta quinta-feira, 6, o veto integral do prefeito Evandro Leitão (PT) ao projeto de Lei Complementar nº 19/2024, que previa a extinção de duas áreas de proteção ambiental. A mensagem foi antecipada pelo colunista Carlos Mazza , da coluna Vertical no dia 28 de fevereiro .

O projeto em questão foi apresentado pelo vereador Luciano Girão (PDT), atualmente 2º vice-presidente da CMFor e na base do prefeito petista, que previa a extinção de uma área verde de 11,4 hectares, localizado no bairro Manuel Dias Branco, próximo à Praia do Futuro.

O texto, porém, recebeu uma emenda do vereador Eudes Bringel (PSD), nomeado por Evandro para chefiar o seu gabinete, promovendo a extinção de outra área ambiental, mas esta próxima ao bairro Pici.

A perda da proteção das áreas ocorreria a partir da troca do zoneamento urbano das áreas no Plano Diretor de Fortaleza. O prefeito anunciou que vetaria o projeto ainda neste ano e que estuda levar para análise na Câmara outras localidades verdes extintas na gestão de José Sarto (PDT).