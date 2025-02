Evandro assinará decreto para toda a Guarda Municipal poder usar arma

Em discurso para os agentes, Evandro citou a intenção de mudar a regra atual: "É importante que vocês, guardas municipais, tenham conhecimento de um decreto que devo estar assinando de hoje para amanhã, que é a mudança no quesito do armamento em toda a guarda municipal", pontuou.

"Sabemos que o Supremo Tribunal Federal (STF) saiu com decisão permitindo que as guardas pudessem utilizar armas e iremos implantar isso em Fortaleza nos próximos dias. Dos 2,4 mil guardas que temos, aproximadamente 800 utilizam armamento e 300 estão sendo capacitados", explicou Evandro.

Leitão também falou sobre a revisão do Plano de Cargos e Carreiras da Guarda Municipal e de outros segmentos do serviço público municipal.

E seguiu: "Estaremos assinando esse decreto nas próximas horas, mudando o decreto atual que restringia a utilização do armamento e agora vamos permitir que toda a Guarda Municipal , desde que capacitada e com autorização da Polícia Federal, possa, sim, estar utilizando armas para fazer a proteção da sociedade fortalezense".

Secretário já projetava ampliação

Em janeiro deste ano, o secretário da Segurança Cidadã da Prefeitura de Fortaleza, coronel Márcio Oliveira, sinalizou a possibilidade de ampliação do número de guardas autorizados a usar arma de fogo. A fala ocorreu durante primeira reunião da nova gestão com os secretários.

Para o coronel, é natural que o aumento do efetivo também aumentasse o número de agentes autorizados a utilizar armas de fogo. "A partir do momento em que você aumenta a capacidade de operacional em algumas inspetorias que têm essa permissão para usar a arma, é lógico que também você, paralelamente a isso, vá também aumentar esse poderio armado. Mas, com muita responsabilidade. Há um curso que tem de ser feito, autorização da Polícia Federal, compra de armamento. É algo que tem de fazer com bastante cautela, com bastante prudência", disse na ocasião.



O secretário considerou ainda que o efetivo da guarda era suficiente. "A GMF, proporcionalmente às capitais do país, encontra-se com efetivo satisfatório e a gente pretende aliar isso às estratégias que a gente tem, melhorar a matriz de operacional. Sem dúvida, tenho certeza que vai fazer um efeito mais acentuado e visto pela população", disse à época.