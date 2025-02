Evandro vistoria construção de 176 moradias no Bom Jardim

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, acompanhou a execução de obras do programa Minha Casa, Minha Vida no Residencial Santa Mônica. Ele visitou as casas de famílias que receberão melhorias habitacionais nas comunidades do Marrocos e do Pantanal. Agenda foi realizada na manhã deste sábado, 15.

A construção das habitações no Conjunto Santa Mônica foi iniciada em dezembro de 2024, e deve ser entregue no primeiro semestre de 2026, segundo a Prefeitura.