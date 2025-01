Evandro Leitão veta projeto que extingue área verde no Cocó, próximo à Praia do Futuro

ÁREA verde próxima à avenida Santos Dumont afetada por lei sancionada no fim de 2024 / Crédito: Fco Fontenele

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), resolveu vetar o projeto que promovia alterações numa área verde próxima à Avenida Santos Dumont, na Capital. Projeto foi aprovado pela Câmara Municipal no fim do ano passado. O veto foi confirmado ao O POVO por interlocutores da Prefeitura e parlamentares, e deve ser publicado no Diário Oficial do Município até a próxima segunda-feira, 20. À época da tramitação na Câmara, o projeto gerou diversas polêmicas, chegando a ser retirado de pauta e retornando próximo do recesso do Legislativo, quando foi aprovado pelos vereadores no apagar das luzes de 2024. O autor da proposta é o vereador Luciano Girão (PDT).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No fim do ano passado, vereadores aprovaram uma série de projetos e emendas que excluíam ou enfraqueciam áreas de proteção ambiental em Fortaleza. A área em questão está entre os projetos aprovados pelo Legislativo, mas a Prefeitura informou que a matéria que envolve a área próxima à Av. Santos Dumont não chegou a ser sancionada pela gestão anterior, cabendo ainda a possibilidade de veto.

As demais áreas, dependem de uma reavaliação da Prefeitura. No caso de projetos que já tenham sido sancionados, a gestão deverá encaminhar um projeto de revogação para nova apreciação dos parlamentares. O projeto que já foi vetado poderia afetar uma área de 11,4 hectares da Zona de Interesse Ambiental (ZIA) localizada no Parque do Cocó, no bairro Manuel Dias Branco, próxima à avenida Santos Dumont e prevê mudar a classificação da área para Zona de Ocupação Preferencial 2 (ZOP 2). Na prática, isso diminuiria restrições e poderia flexibilizar regras de ocupação urbana na região, como construção de empreendimentos e outras formas de ocupação.

Câmara aprovou projetos em dezembro Em 17 de dezembro de 2024, na reta final da legislatura, vereadores tiraram da gaveta e aprovaram diversos projetos e emendas que não estavam inicialmente na pauta e excluíram ou enfraqueceram áreas de proteção ambiental em Fortaleza. As propostas aprovadas fragilizaram a proteção ambiental nos bairros Edson Queiroz, Praia do Futuro, Sabiaguaba, Bom Jardim, Dom Lustosa, Sapiranga, Serrinha, Manoel Dias Branco, São Gerardo e Presidente Kennedy. Foram realizadas três sessões plenárias, sendo uma ordinária e duas extraordinárias, com mais de seis horas de duração no total. Em um dia, a Câmara aprovou textos que excluem zonas de proteção ambiental (ZPA), zona de recuperação ambiental (ZRA), zona especial ambiental (ZEA) e zona de interesse ambiental (ZIA).