Quem é Yury do Paredão, deputado eleito alvo de operação da PF

O empresário Yury Bruno Alencar Araújo, conhecido como Yury do Paredão, é um dos alvos de operação deflagrada pela Polícia Federal nesta sexta-feira, 2, que investiga possíveis crimes em contratos da Prefeitura de Ouricuri (PE) com empresas prestadoras de serviço. Nas eleições deste ano, ele foi eleito deputado federal pelo PL, com 90.425 votos.

Em junho, o futuro deputado lançou a pré-candidatura pelo Partido Liberal (PL), em evento realizado no Hotel Verdes Vales, em Juazeiro. O partido abriga o presidente Jair Bolsonaro. No Ceará, o lançamento teve a participação de Acilon Gonçalves, presidente estadual da sigla, do deputado estadual Queiroz Filho (PDT) e várias lideranças políticas que apoiaram a candidatura do parlamentar eleito.



“Vou estar em Brasília em busca de oportunidades para o nosso Cariri, em busca de investimentos para o nosso Cariri, em busca da oportunidade de empregos para o nosso Cariri. Porque todo jovem precisa de oportunidade, precisa de um emprego digno, precisa ter um bom estudo para que ele possa crescer na vida. Então eu espero que a juventude abrace meu projeto e venha junto comigo para que eu possa defender os jovens lá em Brasília", diz o empresário nosite pessoal de campanha.

O futuro deputado federal é irmão da vereadora de Juazeiro do Norte Yanny Brena. No dia 22 de novembro, a parlamentar foi eleita presidente da Câmara Municipal do Município após articulação ativa do irmão. A médica de 26 anos vai presidir o Legislativo municipal no biênio 2023-2024. Concorrendo em chapa única, ela recebeu 16 dos 21 votos.

"Para iniciar, vou de uma imensa gratidão. Por tudo que me apoiou no passado, presente e toda força que tem para o futuro de Juazeiro do Norte e Ceará. Íntegro, humilde, forte e batalhador, esse é Yury do Paredão. O nosso futuro representante na Câmara nos Deputados", publicou Brena, nas redes sociais.

Em 2018, Yury chegou a ser detido depois da veiculação de vídeo no qual atira com arma de fogo perto das pernas de um funcionário da fazenda da qual é proprietário.