3 dos 4 vereadores eleitos pelo PSD não vão exercer mandatos por assumirem secretarias

Três dos quatro vereadores foram nomeados para comandarem secretarias. Oúnico que ficou na Câmara ocupa a liderança do governo

O PSD em Fortaleza, presidido pelo deputado federal Luiz Gastão. foi estratégico e principal aliado do PT na eleição de Evandro Leitão (PT) e Gabriella Aguiar (PSD). O reconhecimento pode ser visto com toda a bancada de vereadores eleita na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) contemplada com algum cargo ou posto de destaque.



A sigla elegeu 4 vereadores e três foram nomeados para postos de secretaria. Eudes Bringel foi escolhido pelo prefeito Evandro para ser Chefe de Gabinete, Apollo Vicz indicado para a futura pasta de Proteção Animal em Fortaleza.