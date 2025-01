Secretários que vieram do Parlamento podem não ser atingidos por corte salarial

Prefeito Evandro Leitão anunciou redução de 20% no próprio salário, no da vice e de secretários; parlamentares que ocupam secretarias podem optar por receber valor dos cargos legislativos

A informação foi confirmada pela secretária do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog), Carolina Monteiro, durante evento da Prefeitura que anunciou medidas de contenção orçamentária , realizado nesta quarta-feira, 15, no Paço Municipal.

Em tese, ao menos sete secretários - que foram eleitos como deputados ou vereadores -, podem optar por receber os valores dos seus respectivos cargos nos Legislativos.

Eudes Bringel (PSD) - chefe de gabinete de Evandro e vereador eleito de Fortaleza Idilvan Alencar (PDT) - secretário da Educação e deputado federal Julio Brizzi (PT) - secretário da Juventude e vereador eleito de Fortaleza; Apollo Vicz (PSD) - secretário da Proteção Animal e vereador eleito de Fortaleza; Osmar Baquit - secretário da Regional 4 e deputado estadual; Bá (PSB) - secretária da Regional 8 e vereadora eleita de Fortaleza; Márcio Martins (União Brasil) - secretário da Regional 10 e vereador eleito de Fortaleza.

Dados do portal da transparência da Prefeitura de Fortaleza mostram que, atualmente, o salário do prefeito pode chegar a R$ 28,6 mil em valores brutos. Já o salário do vice chega a R$ 25,7 mil no bruto; enquanto o valor bruto do salário de secretários chega a R$ 22,3 mil.