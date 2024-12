Ida de Apollo Vicz para governo Evandro abre vaga na Câmara para vereadora que não se reelegeu

Apollo Vicz assumirá secretaria no governo Evandro, enquanto Estrela Barros herdará cadeira na Câmara Municipal

Ao assumir a vaga na secretaria, Vicz abrirá caminho para a atual vereadora Estrela Barros (PSD), que obteve 9.469 votos no pleito de outubro passado, ocupando a segunda vaga na suplência da sigla.

A confirmação de Apollo Vicz (PSD) como secretário de Proteção Animal do governo Evandro Leitão (PT) irá mexer com a composição da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). Isto porque o ativista da causa animal foi eleito pela primeira vez vereador, obtendo 12.772 votos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Primeiro suplente também assume

Outro parlamentar que ficou na suplência, mas assumirá uma cadeira na CMFor em janeiro, será o ex-deputado estadual Tony Brito (PSD), que obteve 12.1776 votos. Primeiro suplente do PSD, ele herdará a vaga do vereador Eudes Bringel (PSD), que obteve 12.283 votos, mas assumirá a chefia de gabinete no futuro governo de Evandro Leitão.