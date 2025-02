Cid filia Pacobahyba ao PSB e a projeta como possível sucessora de Elmano: "Quem sabe?"

O evento de filiação de deputados estaduais ao PSB contou com algumas declarações reveladoras do senador Cid Gomes sobre suas projeções políticas, tanto para si como para aliados. Dentre elas, o ex-governador apostou em um "futuro muito bom" para Fernanda Pacobahyba, presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), vinculado ao Ministério da Educação (MEC), que tem como comandante o ex-governador e aliado Camilo Santana (PT).

Pacobahyba também se filiou à sigla a convite de Cid e, segundo ele, ela "tem futuro na política". O líder do partido ainda sugeriu que a gestora possa ser sucessora do governador Elmano de Freitas (PT) em 2030, uma vez que o petista é candidato natural à reeleição, segundo o próprio senador.